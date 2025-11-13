Житель Карелии пропал без вести после поездки на Кубань

Местонахождение мужчины остаётся неизвестным с 6 октября.
59-летний житель посёлка Калевала Александр Соловей пропал без вести после поездки в станицу Каневскую Краснодарского края, сообщили в поисково-спасательном объединении «Доброспас».
Местонахождение мужчины остаётся неизвестным с 6 октября, когда он отправился в обратную дорогу на попутных машинах. По словам родственников пропавшего, он мог поехать через Пудож, чтобы навестить друга.
— Всех, кто имеет информацию о местонахождении разыскиваемого или видел его после 6 октября 2025 года, просим сообщить по телефону: +7 921 528-11-11, — отметили поисковики.
Ранее в Петрозаводске был объявлен в розыск пропавший без вести 52-летний Владимир Петров, который, по данным полиции, может вести асоциальный образ жизни.