Житель Карелии пропал на вахте в Новгородской области (ФОТО)

Полиция просит помочь в поиске пропавшего без вести жителя Олонецкого района.

Как сообщили в МВД Карелии, полиция Олонецкого района разыскивает пропавшего без вести Максима Владимировича К., 1984 года рождения. В середине апреля 2022 года он уехал из деревни Ковера на вахту. Последний раз выходил на связь 20 апреля, сообщив, что находится в Новгородской области.

На мужчине были одеты черная кожаная куртка, черная толстовка, черные кроссовки, кепка.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8-911-611-93-58 или 8-814-36-414-18.