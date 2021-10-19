Житель Карелии пропал по дороге на лесную делянку (ФОТО)

Полиция разыскивает мужчину, вышедшего из дома 8 октября и пропавшего по дороге на работу.

Полиция Суоярвского района разыскивает без вести пропавшего Василия Александровича Ф., 1974 года рождения. Он вышёл из дома 8 октября текущего года 49 по улице Центральная (Суоярви). Направлялся на работу в сторону делянки, расположенной в 15 км от поселка Поросозера, по автодороге в сторону поселка Совдозеро. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 47 лет, среднего телосложения, рост 175 см, глаза голубые, волосы темные.

Был одет: куртка джинсовая синего цвета, рубашка в клетку темных цветов, камуфлированные брюки коричневого цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: 8 814 575 90 24, 8 814 575 27 09 или 02.