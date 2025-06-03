здоровье работа экология
реклама на сайте
С 1 августа россияне смогут отказаться от рекламных рассылок
03.06.2025 09:30
В «Talojarvi» сдан в эксплуатацию еще один дом с видами на Онежское озеро и центральный парк
11.06.2025 16:28

Житель Карелии пропал во время рыбалки в Белом море

Новости. Происшествия
13:25, 13 Июня 2025
фото: © Игорь Подгорный

Новости партнеров

За три дня в республике произошло несколько серьезных ЧП на воде.

В Лоухском районе Карелии пропал местный житель. Сейчас его ищут спасатели. Об этом сообщили в МЧС республики. 11 июня мужчина отправился на рыбалку на лодке. Он выплыл с мыса Захребетный в направлении мыса Жемчужный на Белом море. Обратно рыбак не вернулся. Местные жители обнаружили его дрейфующую лодку у берега.

В Кондопожском районе на следующий день произошел другой инцидент на воде. В Уницкой губе Онежского озера катер получил пробоину и сел на мель. Находившийся на борту мужчина смог добраться до острова Северный Соколий, где его подобрали товарищи. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали о трагедии на воде, произошедшей в Костомукшском округе.10 июня в Карельскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о пропавшем без вести рыбаке.

11 июня в ходе поисковых работ водолазной группой спасателей пропавший гражданин был обнаружен утонувшим. Спасатели подняли тело со дна, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2025, 15:40
Магнитная буря угрожает планете 9 июня
12.06.2025, 16:18
Лучшим в Москве признан театр, которым руководит режиссер из Карелии
11.06.2025, 14:50
Стали известны результаты ЕГЭ по математике
06.06.2025, 18:00
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
07.06.2025, 15:00
На севере Карелии зафиксировано аномальное количество обращений из-за укусов клещей
06.06.2025, 12:48
«Тетрис», который изменил всё

Аналитика

12.06.2025 18:35
Тема недели
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
Парламентарии Карелии призвали не допустить роста задолженности Олонецкого молочного комбината перед государственными совхозами и сохранить коллектив предприятия.
Лариса Подсадник: «Карельские выпускники отлично справились с ЕГЭ по математике. Мы гордимся!»
11.06.2025 23:00
Строим для детей!
06.06.2025 15:08
«Тетрис», который изменил всё
06.06.2025 12:48
От промышленного наследия к культурному центру: в Петрозаводске вдохнут новую жизнь в исторический завод
05.06.2025 12:15
Вся аналитика

Чтиво

11.06.2025 20:30
Частная жизнь
«Как сидеть дома, когда ты в Афинах»: студентка из Петрозаводска рассказала об учебе в Греции
В Греции стартовали летние курсы по новогреческим исследованиям (Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α.), на которые прошла студентка ПетрГУ. Журналист «Столицы на Онего» поговорила с ней.
«Нина и Валентина: трудное начало». Издана книга о детстве петрозаводчанки в немецком лагере
11.06.2025 16:20
О создателе русских пароходов, который начинал карьеру в Петрозаводске
10.06.2025 07:35
архив чтиво

Медиа

Финал первого дня фестиваля "Воздух Карелии"
12.06.2025 22:20
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение