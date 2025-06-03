Житель Карелии пропал во время рыбалки в Белом море

За три дня в республике произошло несколько серьезных ЧП на воде.

В Лоухском районе Карелии пропал местный житель. Сейчас его ищут спасатели. Об этом сообщили в МЧС республики. 11 июня мужчина отправился на рыбалку на лодке. Он выплыл с мыса Захребетный в направлении мыса Жемчужный на Белом море. Обратно рыбак не вернулся. Местные жители обнаружили его дрейфующую лодку у берега.

В Кондопожском районе на следующий день произошел другой инцидент на воде. В Уницкой губе Онежского озера катер получил пробоину и сел на мель. Находившийся на борту мужчина смог добраться до острова Северный Соколий, где его подобрали товарищи. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее мы писали о трагедии на воде, произошедшей в Костомукшском округе.10 июня в Карельскую республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о пропавшем без вести рыбаке.

11 июня в ходе поисковых работ водолазной группой спасателей пропавший гражданин был обнаружен утонувшим. Спасатели подняли тело со дна, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.