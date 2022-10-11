Житель Карелии, пропавший на глухом лесном озере, найден мертвым

В Суоярвском районе нашли пропавшего ранее мужчину.
Об этом сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» в Карелии.
Ранее 42-летний мужчина пропал на озере Кайдамярат в Суоярвском районе республики. Участники отряда просили помочь в поиске пропавшего.
«Найден. Погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — опубликовали печальную новость в паблике.
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