Подписаться
Новости. Криминал
14:12, 15 Августа 2019
фото: pixabay.com / Life-Of-Pix

Житель Карелии пропил в баре чужие деньги

Загрузка...

Житель Костомукши нашел карту и решил ею воспользоваться, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района обратилась с заявлением местная жительница. Вечером на ее номер телефона, к которому была подключена услуга смс-оповещений о состоянии счета, стали приходить уведомления о покупках. Спустя некоторое время поступило сообщение о том, что неизвестный расплатился ее банковской картой в одном из питейных заведений. Всего злоумышленник успел потратить более 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – 27-летнего жителя Костомукши. Он рассказал, что случайно нашел на улице банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Он расплатился за товары, среди которых были алкоголь, сигареты, продукты. А затем решил провести время в баре. Причиненный ущерб подозреваемый обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
13.08.2019, 19:10
ФОТО: Светлана Лобода в нижнем белье показала растяжку на балконе
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
12.08.2019, 15:54
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии?
12.08.2019, 16:05
ЧП в Белом море: "Ситуация пошла по нештатному варианту"

Аналитика

Сегодня 13:53
Обществоведение
Федеральный памятник превращается в дрова
В Заонежье три года гниет раскатанный на бревна деревянный храм XVII века.
Можно нести любую чушь 5
Сегодня 10:19
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 11
12.08.2019 15:54
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
12.08.2019 12:28
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 17
09.08.2019 10:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:30
Личное мнение
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 4
Известный фотограф Илья Тимин предложил проводить мероприятия на петрозаводском карьере.
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 12
07.08.2019 11:34
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 15
06.08.2019 13:20
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-Онего
14.08.2019 15:31
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»