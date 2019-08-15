Житель Карелии пропил в баре чужие деньги

Житель Костомукши нашел карту и решил ею воспользоваться, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района обратилась с заявлением местная жительница. Вечером на ее номер телефона, к которому была подключена услуга смс-оповещений о состоянии счета, стали приходить уведомления о покупках. Спустя некоторое время поступило сообщение о том, что неизвестный расплатился ее банковской картой в одном из питейных заведений. Всего злоумышленник успел потратить более 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого – 27-летнего жителя Костомукши. Он рассказал, что случайно нашел на улице банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. Он расплатился за товары, среди которых были алкоголь, сигареты, продукты. А затем решил провести время в баре. Причиненный ущерб подозреваемый обязался возместить.

Возбуждено уголовное дело.