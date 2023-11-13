Житель Карелии просил установить, законно ли ему начислили дополнительную плату за коммуналку

Житель Карелии обратился в Госкомитет по вопросу законности начисления ему дополнительной платы, в итоге собственнику жилья сделали перерасчет.

Специалисты Госкомитета Карелии по жилищному надзору рассмотрели обращение собственника квартиры, который просил установить — правомерно ли ему начислили дополнительную плату по строке «компенсация затрат за залитие» в размере 20 тысяч рублей.



Было установлено, что в квартире собственника из-за повреждения шланга стиральной машины произошла утечка воды, в результате чего была повреждена часть стены в подъезде. Поэту в квитанции за январь прошлого года собственнику начислили дополнительную плату в 20 тысяч рублей в качестве «компенсации затрат за залитие» .



Также сотрудники Госкомитета выяснили, что по решению суда с заявителя уже взыскиваются деньги за причинение вреда.



Компания, которая начисляет плату за ЖКУ, сообщила в Госкомитет о корректировке (снятии) всей суммы начислений по строке «компенсация затрат за залитие».

Перерасчет платы отражен в квитанции за октябрь текущего года, отметили в Госкомитете Карелии по жилищному надзору.