Житель Карелии просит назвать улицу в городе в честь погибшего на Украине друга

В честь погибшего на Донбасе жителя Медвежьегорска Андрея Гришина предлагают назвать улицу в его родном городе.

В паблике «Медвежьегорск Online» местный житель предложил назвать одну из новых (следующих улиц) в городе именем героя Андрея Гришина.

«Андрей Гришин - героя России. Считаю, этого человека должны знать все! Царствие небесное тебе, мой друг», - написал житель Медвежьегорска в паблике города.

В комментариях его предложение поддержал депутат горсовета Валерий Маганов.

Ранее сообщалось, что при исполнении воинского долга на Донбассе погиб житель Медгоры 36-летний Андрей Гришин, гвардии младший сержант. Он служил по контракту в Ленобласти, был командиром отделения мотострелкового батальона.

Также в ходе спецоперации а Украине погибли военнослужащие из Карелии: Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети; Кирилл Некрасов; Никита Ерошкин; Павел Самохин, Егор Терзи и Василий Дзекунов.

Напомним, что глава Карелии Артур Парфенчиков ранее предлагал увековечить память жителей республики, погибших в ходе спецоперации на Украине.