Житель Карелии провалил экзамен в автошколе и купил фальшивые водительские права

В Сегежском районе мужчина осужден за использование поддельного водительского удостоверения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя республики. Его обвиняют в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного удостоверения.

Как было установлено, подсудимый несколько раз безуспешно пытался сдать экзамен после обучения в автошколе. В октябре 2022 года он купил у неизвестного в одном из мессенджеров водительское удостоверение на свое имя. Подделка обошлась в 18 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД остановили водителя 31 октября, и мужчина предъявил поддельные водительские права. При проверке выяснилось, что официально удостоверение не выдавалось, уточнили в ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.