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Житель Карелии, пытаясь уйти от ответственности, нарвался на вторую уголовную статью

Новости. Криминал
17:40, 08 Декабря 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

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Против предпринимателя из Олонца возбудили одно уголовное дело и готовятся возбудить второе, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Олонца выяснила, что в одном из торговых центров города реализуется контрафактная продукция. Индивидуальный предприниматель, 54-летний местный житель, торговал одеждой, обувью и аксессуарами с логотипом известной немецкой компании, однако качество товара выдавало в нем подделку.

Бизнесмен, понимая, что ему может грозить уголовная ответственность, предложил стражу порядка уладить вопрос «не отходя от кассы». Мужчину предупредили о том, что дача взятки — уголовно наказуемое деяние, но он не оставлял попыток уйти от закона: протянул две купюры номиналом 5 тысяч рублей полицейскому. Тот, в свою очередь, сразу вызвал на место следственно-оперативную группу.

В настоящее время товары с признаками подделки изъяты. Назначены компьютерно-техническая и товароведческая экспертизы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также уголовное дело возбуждено по факту дачи взятки. Предпринимателю грозит лишение свободы сроком до одного года.

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