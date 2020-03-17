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Житель Карелии пытался провезти через границу более 11 кг сыра, масла и колбасы

Новости. Общество
10:08, 18 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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Жителя Костомукши остановили на МАПП "Люття", сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Инцидент произошел 9 марта. Костомукшанин возвращался из Финляндии домой и пересекал границу в МАПП "Люття". Он перевозил с собой сыр, масло и молоко общим весом 7,5 кг, а также колбасу, сосиски и сардельки в 3,955 кг. Общий вес товаров составил 11,455 кг, хотя норма ввоза на одного человека  –  5 кг.

Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз у костомукшанина не было.

В результате жителя Костомукши оштрафовали, а продукцию сверх нормы ввоза вернули в Финляндию.

Напомним, Финляндия закрывает границу с 19 марта из-за коронавируса.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-03-18 11:06:38
Уже и запреты ввели, и евро на 20% подорожал, а россияне не хотят втридорога потреблять ту дрянь, что им подсовывают под видом импортозамещения.
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