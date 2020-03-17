Житель Карелии пытался провезти через границу более 11 кг сыра, масла и колбасы

Жителя Костомукши остановили на МАПП "Люття", сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Инцидент произошел 9 марта. Костомукшанин возвращался из Финляндии домой и пересекал границу в МАПП "Люття". Он перевозил с собой сыр, масло и молоко общим весом 7,5 кг, а также колбасу, сосиски и сардельки в 3,955 кг. Общий вес товаров составил 11,455 кг, хотя норма ввоза на одного человека – 5 кг.

Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз у костомукшанина не было.

В результате жителя Костомукши оштрафовали, а продукцию сверх нормы ввоза вернули в Финляндию.

Напомним, Финляндия закрывает границу с 19 марта из-за коронавируса.