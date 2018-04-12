Житель Карелии пытался сжечь собаку, которая покусала его подругу

Суд в городе Костомукша рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который пытался отомстить собаке за укус.

В отношении мужчины было возбуждено дело по ст. "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога".

По версии следствия, обвиняемый, имея умысел на уничтожение чужого имущества, из мести за то, что собака укусила его сожительницу, пришел с канистрой бензина к оному из жилых домов. Он облил бензином вольер и собаку, привязанную цепью, и умышленно поджег бензин.

Преступный умысел не был доведен до конца по независящим от злоумышленника обстоятельствам, отметили в пресс-службе суда. Потерпевшему причинен ущерб на сумму 25 тыс. рублей.