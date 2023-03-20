Житель Карелии ради поездки в магазин угнал и разбил машину начальника

Полиция Беломорского района Карелии расследует уголовное дело об угоне.

В правоохранительные органы Беломорского района поступило сообщение об угоне. Владелец авто рассказал, что оставил машину на стоянке неподалеку от работы, а утром обнаружил ее в кювете.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен подчиненный потерпевшего, приехавший поработать вахтовым методом из Пудожского района. Ранее 25-летний мужчина имел проблемы с законом, рассказали в МВД Карелии.

Подозреваемый признался, что взял машину работодателя, чтобы съездить в магазин. Ключи он нашел в замке зажигания и сел за руль, но не проехал и нескольких метров, как оказался в кювете.



Тогда молодой человек бросил машину и вернулся на базу. По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.