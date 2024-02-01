Житель Карелии ради продолжения банкета угрожал ножом должнице и ее ребенку

Несмотря на принесенные извинения и возмещенный ущерб житель Пиндуш предстанет перед судом.

Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище и в вымогательстве.



По версии следствия, в конце ноября 2023 года нетрезвый мужчина был в гостях у бывшей супруги, где узнал о том, что жене задолжала 2,6 тысячи рублей одна из знакомых.



Злоумышленнику не хватало денег на выпивку, поэтому он направился к дому должницы и выбил дверь. В доме он начал требовать деньги, угрожая ножом женщине и ее несовершеннолетней дочери.



Об этом сообщили в прокуратуре Карелии. О произошедшем мать с дочкой сообщили в правоохранительные органы, добавили в пресс-службе регионального Следкома.



Во время предварительного следствия обвиняемый раскаялся, принес извинения потерпевшим и восстановил поврежденную им входную дверь.



Уголовное дело направлено в суд.