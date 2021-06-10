Житель Карелии рассказал о варварской вырубке в одном из районов республики (ФОТО)

Фотографии неухоженной вырубки в Медвежьегорском районе попали в объектив камеры одного из жителей региона.

В паблике «Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка» появились фотографии подписчика. На фото запечатлена вырубка в Медвежьегорском районе, в центральной его части. Видно, что сплошная неубранная делянка тянется вдоль дороги, которая, по словам автора фото, также находится в ужасном состоянии.

«Хотелось бы уточнить у администрации района по вопросу вырубки леса в районе озера Сайрозеро и Остер. Много лет езжу на эти озера, хорошая дорога, прекрасная природа, чудесный отдых. Сегодня не смог доехать на уазике, застрял. Хотя в прежние годы жигули проходили. Виной всему вырубка леса, причем варварская, вдоль дороги. А дорога убита наглушняк. Вопрос, кто заготавливал лес, почему не убраны делянки, на которых метровые пни, и кто ответит за убитую дорогу?», — спрашивает выложивший фотографии подписчик.

Характерно, что мнения комментаторов разделились — кто-то ужасается состоянию леса вместе с автором фотографий, а кто-то находит состояние делянки вполне сносным.

Напомним, в январе жители Пудожского района обратились к главе Карелии с требованием прекратить у них безжалостную рубку леса.