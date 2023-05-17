Житель Карелии расстанется с деньгами после электронного хамства чиновникам

Житель республики оштрафован за грубость в электронной переписке с сотрудниками Минздрава Карелии, сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратура Медвежьегорского района проверила информацию, которая поступила от сотрудников Минздрава Карелии.
Неизвестный гражданин послал в ведомство электронное письмо, содержащее оскорбительные выражения в адрес чиновников.
После этого районная прокуратура возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении.
В результате мировой судья оштрафовал виновника на пять тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.
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