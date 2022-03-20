Житель Карелии расстрелял дачный дом, пытаясь убить хозяина и напугать его семью

В Сегежском районе будут судить 42-летнего мужчину, обвиняемого в незаконном проникновении в жилище и покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в августе 2021 года пьяный 42-летний мужчина пришел в чужой дом, расположенный в дачном кооперативе в Сегежском районе, и устроил скандал с хозяином. Его прогнали с участка. Но обвиняемый решил отомстить. Вооружившись двухствольным охотничьим ружьем, снова подошел к крыльцу и, увидев в окне веранды хозяина дома, с дистанции около 2 метров выстрелил дробью в потерпевшего. Хозяин дачи успел присесть на пол, поэтому снаряд попал в окна веранды. Осколки стекла поранили потерпевшего.

Мужчина решил, что убил своего оппонента. Желая запугать родственников своей жертвы и его гостей, находящихся в доме, в том числе детей, дебошир с ружьем в руках стал угрожать всем убийством. Он пытался открыть входную дверь, пиная ее ногами. Затем обвиняемый, обойдя по периметру дома несколько раз, выстрелил по окнам и стене дома. После этого он скрылся с места преступления.

В ходе расследования уголовного дела потерпевшие заявили гражданские иски к обвиняемому на общую сумму 2 650 000 рублей.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.