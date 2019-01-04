Житель Карелии разбил окно магазина и украл всю выручку

В полицию Беломорского района обратились представители одного из магазинов с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии

Утром заявители обнаружили, что в магазине разбито окно. Но это была не единственная неприятность – пропала выручка, 64 тысячи рублей.

На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник смог проникнуть в торговое помещение в том числе и потому, что одна из роллет не была опущена, – так было проще повредить окно. Решеток на окнах не было, сигнализационное оборудование отсутствовало. Не имелось и видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В день происшествия Беломорск посещал местный уроженец. Гуляя ночью по родному городу, он подыскивал, где раздобыть денег на обратную дорогу.

По версии следствия, внимание 27-летнего мужчины привлек магазин. Разбив стекло камнем, тот проник внутрь, проверил тумбочку под кассовым аппаратом, обнаружил там деньги и скрылся с ними. В ту же ночь он уехал в Петрозаводск, где и потратил похищенное на личные нужды.

В настоящее время ранее судимый подозреваемый арестован за угоны, совершенные в Петрозаводске. На него завели уголовное дело.