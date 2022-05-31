Житель Карелии разбил возлюбленной голову за отказ уйти домой

В Сортавальском районе пьянка возлюбленных закончилась больницей и уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Сортавальскому району поступило сообщение из больницы, что на лечение доставили женщину с серьезными травмами головы, полученными в ходе конфликта.

В день преступления 47-летняя женщина распивала спиртное с сожителем. Она посчитала, что мужчина много пьет, и стала высказывать претензии. Тогда мужчина предложил возлюбленной отправиться домой, в свою квартиру, но она отказалась.

Сожитель разозлился и толкнул её, а после начал безжалостно избивать знакомую руками и ногами по голове.

У потерпевшей диагностировали черепно-мозговую травму и перелом лицевых костей. Согласно заключению экспертизы, женщине причинён средней тяжести вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.