Житель Карелии разбился на мопеде в Приладожье

В Лахденпохском районе мужчина вылетел на мопеде в кювет, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 14.00 в Лахденпохском районе на подъезде к поселку Хийтола 40-летний водитель мопеда, не имея прав управления, вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

После происшествия мужчина оставил место ДТП и самостоятельно обратился в лечебное учреждение, по характеру травм пострадавшему назначено стационарное лечение.