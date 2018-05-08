Житель Карелии разбился на мопеде в Приладожье

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В Лахденпохском районе мужчина вылетел на мопеде в кювет, сообщает УГИБДД по Карелии.
В 14.00 в Лахденпохском районе на подъезде к поселку Хийтола 40-летний водитель мопеда, не имея прав управления, вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
После происшествия мужчина оставил место ДТП и самостоятельно обратился в лечебное учреждение, по характеру травм пострадавшему назначено стационарное лечение.
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