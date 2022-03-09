Житель Карелии разбился на снегоходе в Приладожье

Смертельная авария произошла в Сортавальском районе.

Как сообщается в официальном паблике администрации Сортавальского поселения, житель Лахденпохского района получил смертельную травму при вождении снегохода.

Информация о происшествии передана в Следком Карелии. Обстоятельства смертельного ДТП выяснятся.

В администрации Сортавальского поселения напомнили, что снегоход является одним из самых травмоопасных транспортных средств.

«Просим соблюдать правила безопасности при управлении данным видом транспорта, быть особо острожными при движении по льду, так как существует опасность попасть в промоину. Сейчас при активном солнце есть вероятность не заметить участки открытой воды», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Медвежьегорском районе две пенсионерки отсудили 1 млн рублей у 18-летнего водителя снегохода, который в пьяном состоянии отправил их на Рождество в больницу.