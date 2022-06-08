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Житель Карелии разгромил съемную квартиру и ушел

Новости. Происшествия
13:00, 20 Июня 2022
фото: © freepik

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В Беломорском районе возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, устроившего погром в чужой квартире, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района обратился местный житель с сообщением об умышленном повреждении принадлежащей ему недвижимости. Ущерб превысил 14 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил обстоятельства произошедшего. Так, заявитель сдал квартиру своей знакомой с условием, что в помещении, кроме неё, никто не будет проживать. Однако спустя время он узнал о том, что женщина пренебрегла договорённостью и подселила в дом приятеля.

Собственник квадратных метров попросил 29-летнего горожанина покинуть жилище. Однако тот воспротивился. Началась ссора, в ходе которой, по версии правоохранителей, избранник квартиросъёмщицы разбил окно, бросив в него кружку, а также повредил межкомнатные двери в ванной и гостиной. После чего он собрал свои вещи и ушёл.

В настоящее время в отношении подозреваемого, полностью признавшего свою вину, возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено, в том числе, до двух лет лишения свободы. Дознание продолжается.

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