Житель Карелии разгромил съемную квартиру и ушел

В Беломорском районе возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, устроившего погром в чужой квартире, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района обратился местный житель с сообщением об умышленном повреждении принадлежащей ему недвижимости. Ущерб превысил 14 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил обстоятельства произошедшего. Так, заявитель сдал квартиру своей знакомой с условием, что в помещении, кроме неё, никто не будет проживать. Однако спустя время он узнал о том, что женщина пренебрегла договорённостью и подселила в дом приятеля.

Собственник квадратных метров попросил 29-летнего горожанина покинуть жилище. Однако тот воспротивился. Началась ссора, в ходе которой, по версии правоохранителей, избранник квартиросъёмщицы разбил окно, бросив в него кружку, а также повредил межкомнатные двери в ванной и гостиной. После чего он собрал свои вещи и ушёл.

В настоящее время в отношении подозреваемого, полностью признавшего свою вину, возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено, в том числе, до двух лет лишения свободы. Дознание продолжается.