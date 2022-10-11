Житель Карелии защищался от пьяного знакомого и 49 раз ударил его молотком по голове

Присяжные признали жителя Карелии виновным в превышении необходимой самообороны, сообщили в пресс-службе Костомукшского городского суда.

Коллегия присяжных признала виновным в превышении пределов необходимой обороны мужчину, который убил нападавшего на него знакомого. Нетрезвый мужчина напал на подсудимого в квартире, повалил его на пол, заламывал руки, давил на болевые точки спины, душил. Защищаясь, мужчина 49 раз ударил оппонента молотком по голове, а затем нанес еще не менее 30 ударов неустановленным тупым предметом по голове, туловищу, ногам и рукам. Нападавший умер на месте от открытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся развитием отека мозга и дислокационного синдрома.

Суд квалифицировал действия подсудимого как убийство, совершенное при превышении необходимой самообороны и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Мужчине запрещено менять место жительства, выезжать из Костомукши.