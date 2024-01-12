Житель Карелии решил заработать на инвестициях и перевел почти миллион рублей неизвестным

Об очередном случае общения с аферистами рассказали в МВД Карелии.

В полицию обратился житель Сегежи, связавшийся с мошенниками и потерявший 941 тысячу рублей. Хотя изначально мужчина сам планировал заработать.

Потерпевший рассказал, что в онлайн-игре заметил объявление о платформе, на которой можно заработать в интернете. Он зарегистрировался на сайте, и вскоре ему в мессенджере стали звонить неизвестные, представляясь сотрудниками инвестиционных компаний.

Под руководством мужчина установил на телефон мобильное приложение, связанное с платформой, и вложил 142 тысячи рублей, переведя их на неизвестные счета. Затем ему помогли вывести тысячу «заработанных» рублей — так сегежанин убедился в надежности «партнеров» и решил вложиться еще. Взяв кредит на 800 тысяч рублей, он и их перевел неизвестно, куда.

Однако больше «партнеры» вывести денег ему не дали, ссылаясь на разные сложности и требуя оплатить комиссию. Так мужчина догадался, что его обманывают, и обратился в полицию

По факту произошедшего проводится проверка.