Житель Карелии рискнул свободой ради искусственной елки и стальной ванны

Житель Кеми обокрал сарай, стоящий возле расселенного дома, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района обратилась 59-летняя местная жительница. Она обнаружила, что кто-то проник в её сарай и украл имущество на сумму семь тысяч рублей. В частности, оттуда пропали стальная ванна и искусственная ель.



Полицейские нашли подозреваемого, им оказался несовершеннолетний кемлянин. Он во всем признался и рассказал, что узнал о расселении этого дома и решил осмотреть хозпостройки.



При помощи лома он взломал дверь в сарай потерпевшей, где обнаружил ель и ванну. Искусственное дерево он попросту разломал, а ванну при помощи грузового такси вывез в пункт приема металла, где и продал. Прибыль составила полторы тысячи рублей.



Возбуждено уголовное дело о краже.