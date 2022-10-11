Житель Карелии рискует отсидеть 8 лет за жестокое избиение родственника

Нетрезвый кондопожанин долго бил своего родственника по голове, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Кондопоги. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



По версии следствия, в одну из летних ночей 2022 года в общей кухне дома на Пролетарской улице выпивали два родственника.



Мужчины поссорились. Злоумышленник ударил собутыльника кулаком в голову. После того, как потерпевший упал, кондопожанин нанес ему еще не менее 10 ударов по лицу и голове.

Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнику грозит до восьми лет колонии.