Житель Карелии, рискуя остаться без недвижимости, поспешил выплатить долг

Оценка имущества должника заставила его не тянуть с выплатами, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Костомукши находилось исполнительное производство о взыскании долга в пользу физического лица на 240 тысяч рублей.

Приставы сообщили должнику о производстве и предупредили об ответственности за невыплату, но житель Костомукши все равно не погасил задолженность в полном объеме. Тогда недвижимость должника — доли на земельные участки — была арестована, а затем оценена. Также был оценен автомобиль и обращено взыскание на деньги должника в банках.

Когда должник узнал о том, что его недвижимость вскоре может быть продана на торгах, он быстро выплатил всю задолженность, включая исполнительский сбор и расходы по привлечению специалиста-оценщика.