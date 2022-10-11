Житель Карелии, рискуя расстаться с машиной, выплатил все долги

Отечественный автомобиль оказался слишком дорог жителю Кондопожского района, и он закрыл долги, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Кондопожского района находилось исполнительное производство о взыскании материального ущерба на сумму 92 тысячи рублей.

Согласно информации, полученной приставами, должник официально не работал, но у него были средства на расчетных счетах. Их удержали, но денег оказалось недостаточно, поэтому арест был наложен теперь уже на автомобиль неплательщик — ВАЗ 11183 «Лада Калина».

После этого должник, не желая расставаться с машиной, выплатил остаток долга.