Житель Карелии с кулаками набросился на полицейского, позднее списав все на алкоголь

В Олонце 39-летний мужчина, распустивший руки в полицейском участке, предстанет перед судом, сообщили в Следкоме Карелии.

В Олонецком районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, 11 июля этого года 39-летний мужчина в пьяном виде был задержан полицейскими за мелкое хулиганство. Обвиняемого доставили в отдел для составления протокола.

В отделе олончанин выразил недовольство составлением протокола, а затем ударил одного из полицейских кулаком по лицу.

В ходе следствия было установлено, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. Свою вину в данном преступлении он признал, объяснив, что был пьян.

В настоящее время уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу.