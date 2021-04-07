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Житель Карелии ударил супругу ножом, чтобы добиться внимания

Новости. Криминал
12:28, 08 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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В Сортавальском районе местному жителю грозит лишение свободы за причинение вреда здоровью возлюбленной, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратилась 37-летняя местная жительница. Она сообщила, что гражданский супруг напал на нее с ножом. Участковый установил обстоятельства происшествия.

Подозреваемый – 27-летний житель поселка – дал признательные показания. По его словам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он оказывал спутнице знаки внимания, однако та их проигнорировала. Начался словесный конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и нанёс ей три удара по руке.

По статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2021-04-08 12:51:28
Бабы на всё идут, лишь бы мужичонка был.
David .
2021-04-08 12:56:53
кир, а на что пошел ты? :)
кир
2021-04-08 14:17:57
Davidка, кот сказал, что ты прилипчивый и тебя нельзя поощрять, а только сечь безмерно нужно. :)
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