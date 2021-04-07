Житель Карелии ударил супругу ножом, чтобы добиться внимания

В Сортавальском районе местному жителю грозит лишение свободы за причинение вреда здоровью возлюбленной, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района обратилась 37-летняя местная жительница. Она сообщила, что гражданский супруг напал на нее с ножом. Участковый установил обстоятельства происшествия.

Подозреваемый – 27-летний житель поселка – дал признательные показания. По его словам, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он оказывал спутнице знаки внимания, однако та их проигнорировала. Начался словесный конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и нанёс ей три удара по руке.

По статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.