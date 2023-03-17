Житель Карелии с ножом в руках вмешался в родственный конфликт

Суд оценил кровавое вмешательство в несколько лет колонии-поселения, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Петрозаводска собрали достаточно доказательств для вынесения приговора в отношении 60-летнего жителя республики.

Как установили следствие и суд, инцидент произошел ночью 29 октября 2022 года. Мужчина в пьяном виде пришел в гости к своей знакомой в поселке Ладва Прионежского района. Женщина пожаловалась на оскорбления со стороны своего брата.

Подсудимый взял нож и напал на брата своей знакомой, успев два раза ударить его в грудь. Убить пострадавшего не удалось — тот стал сопротивляться, схватив рукой лезвие ножа, а бывшие в квартире люди оттащили нападавшего. Благодаря этому мужчина остался жив.

Суд приговорил жителя Карелии к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима.