Житель Карелии с ножом ворвался на бывшую работу в поисках человека

Узнав, что поиски тщетны, ранее судимый сегежанин пригрозил резонеру убийством.

В полицию Сегежского района поступил вызов от работников одной из городских организаций. Полицейские отправились по вызову и разобрались в ситуации.

Один из бывших работников пришел на предприятие, чтобы разыскать некоего человека. Когда ему указали, что поиски будут безрезультатны, ранее судимый 54-летний горожанин достал нож и начал угрожать одному из присутствующих.

В отделении полиции мужчина признал свою вину, объяснив, что из-за проблем с алкоголем не контролировал себе.