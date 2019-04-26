Житель Карелии с открытой формой туберкулеза отсудил у больницы около полумиллиона рублей

В квартире больного из Костомукши не проводили дезинфекцию, в результате чего он снимал жилье и потратил на это крупную сумму денег.

Житель Костомукши больше года пытается привлечь к ответственности врачей. Он утверждает, что медики неправильно лечили у него туберкулез. В итоге болезнь приняла открытую форму, при этом мужчина был вынужден ездить на диагностику в общественном транспорте, пишут "РИА Новости".

Его семья тоже заразилась. Когда у больного начался некроз тканей легких, фтизиатр отправила его в Москву на самостоятельные поиски врача. Региональные чиновники придерживаются другой позиции: Горданову предлагали помощь, но он ей не воспользовался.

Мужчина обратилсмя в Костомукшский городской суд за взысканием расходов по найму жилья в сумме 600 тысяч рублей. Исковые требования были обоснованы тем, что из-за того, что в квартире истца вовремя не была проведена дезинфекция, он вынужден был снимать жилье, чтобы не подвергать свою семью риску заразиться опасным заболеванием, сообщило местное издание "64 Параллель".

Иск был предъявлен к администрации округа, Межрайонной больнице №1, Центру гигиены и эпидемиологии в Карелии и Федеральной службе в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В ходе судебных заседаний ни один из ответчиков иск не признал.

Суд удовлетворил исковые требования частично – с Межрайонной больницы №1 взыскано 456 тысяч рублей.