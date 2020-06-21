Житель Карелии с помощью краденых денег сделал приятелей счастливее

В полицию обратилась 30-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина сообщила, что потеряла свою банковскую карту, а позже с ее счета стали исчезать деньги.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 49-летний гражданин.

Как выяснилось, карту потерпевшей мужчина случайно обнаружил в машине такси и забрал себе. Затем несколько раз бесконтактным способом оплатил в магазинах покупки спиртного и щедро угостил знакомых. Всего он успел потратить 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее посетитель банка в Петрозаводске опустошил чужую карту.