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Житель Карелии с помощью полицейских победил стихию и получил мебель

Новости. Общество
18:00, 23 Марта 2022
фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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В Пряже участковый помог водителю выбраться из снежной ловушки.

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную часть полиции Пряжинского района обратился местный житель с просьбой о помощи. Он ждал мебель, которую должны были привезти к его дому, расположенному в поселке. Но грузовой автомобиль застрял в снегу и не смог выбраться самостоятельно.

В ходе борьбы со стихией мужчина невольно обратил внимание на здание с надписью «отделение полиции».

Участковый уполномоченный Алексей Антонов, услышав призыв о помощи, откликнулся на него и с помощью другого автомобиля помог вытащить грузовик с мебелью. Местный житель поблагодарил полицейского.

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