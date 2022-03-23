Житель Карелии с помощью полицейских победил стихию и получил мебель

В Пряже участковый помог водителю выбраться из снежной ловушки.

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную часть полиции Пряжинского района обратился местный житель с просьбой о помощи. Он ждал мебель, которую должны были привезти к его дому, расположенному в поселке. Но грузовой автомобиль застрял в снегу и не смог выбраться самостоятельно.

В ходе борьбы со стихией мужчина невольно обратил внимание на здание с надписью «отделение полиции».

Участковый уполномоченный Алексей Антонов, услышав призыв о помощи, откликнулся на него и с помощью другого автомобиля помог вытащить грузовик с мебелью. Местный житель поблагодарил полицейского.