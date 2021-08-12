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Житель Карелии с высокой покупательной способностью оказался за решеткой за то, что опустошил чужой счет

Новости. Криминал
14:05, 17 Августа 2021
фото: © freepik

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В Сортавальском районе ранее судимый местный житель лишился свободы, после того как устроил себе шоппинг за чужой счет, сообщается на сайте Сортавальского городского суда.

Сортавальский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении кражи с банковского счета.

Так, судом установлено, что житель Сортавалы нашел чужой кошелек, в котором, кроме прочего, находилась банковская карта.

Счастливый обладатель находки, достоверно зная о возможности оплаты товаров и услуг стоимостью не более тысячи рублей без ввода пин-кода для доступа к банковскому счету банковской карты, приобретал продукты, алкоголь, малую бытовую технику, посещал заведения общественного питания. В один из дней похищенная с банковского счета сумма оказалась значительной, что и привело мужчину на скамью подсудимых.

Суд, исследовав представленные доказательства, счел вину подсудимого доказанной.

При назначении наказания суд учел обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, который ранее неоднократно судим, преступление совершил спустя непродолжительное время после отбытия наказания по предыдущему приговору, и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы.

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