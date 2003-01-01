В Кондопожском районе Карелии произошел случай, который в наше время можно назвать беспрецедентным.

25 октября житель деревни Белая Гора Евгений Власов собственными силами, используя гусеничный трактор, демонтировал две свои постройки, находившиеся в запретной береговой зоне — ближе 50 метров от уреза воды озера Хижозеро. Об этом случае рассказало местное издание «Кондопожский край», которое побывало не месте сноса.

Особенность ситуации в том, что снос был проведен не по предписанию чиновников или решению суда, а по личной инициативе владельца. Евгений Власов, частный предприниматель, известный своей благотворительной деятельностью в поддержку участников СВО, добровольно привел свое имущество в соответствие с законом.

Как пишет издание, этот случай ставит острые вопросы перед другими владельцами нелегальных построек в Белой Горе и перед местными властями.

