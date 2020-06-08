Житель Карелии сбежал с автозаправки со 130 литрами бензина

В полицию поступило сообщение от работников автозаправки, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина вечером подъехал к топливораздаточной колонке, наполнил бак и канистру, после чего уехал, не заплатив за топливо. Ущерб составил превысил 5,8 тысячи рублей. Объем краденого составил 130 литров.

Оперативники установили подозреваемого, 31-летнего петрозаводчанина. По его словам, он не располагал нужной суммой для оплаты, поэтому решился на кражу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее находчивый петрозаводчанин сбежал с заправки с 40 литрами бензина.