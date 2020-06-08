Житель Карелии сбежал с автозаправки со 130 литрами бензина

В полицию поступило сообщение от работников автозаправки, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина вечером подъехал к топливораздаточной колонке, наполнил бак и канистру, после чего уехал, не заплатив за топливо. Ущерб составил превысил 5,8 тысячи рублей. Объем краденого составил 130 литров.
Оперативники установили подозреваемого, 31-летнего петрозаводчанина. По его словам, он не располагал нужной суммой для оплаты, поэтому решился на кражу.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее находчивый петрозаводчанин сбежал с заправки с 40 литрами бензина.
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