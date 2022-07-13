Житель Карелии сдал в металлолом гусеничную ленту чужого трактора

Мужчина, выручивший за нее сумму, в 16 раз меньше стоимости запчасти, рискует попасть в тюрьму, сообщили в МВД Карелии.

В Сегеже завершено расследование уголовного дела о краже. Поводом стало заявление 60-летнего горожанина, лишившегося гусеничной ленты от трелевочного трактора. Ущерб составил 75 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 32-летний знакомый заявителя. По версии следствия, обвиняемый, зная, где лежит лента, разобрал ее на траки, погрузил в автомобиль и сдал в металлолом, выручив четыре с половиной тысячи рублей.

Фигурант дал признательные показания. Теперь его судьбу решит суд: мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.