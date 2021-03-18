Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске ищут массовку для съемок в сериале "Эпидемия" 6
Сегодня 06:40
Финляндия признана самой счастливой страной мира четвертый год подряд 57
Сегодня 10:57
Академик объяснил свечение ногтей у пациентов с COVID-19
18.03.2021 19:10
Врач рассказал, сколько нужно спать 1
18.03.2021 19:40
Синоптики рассказали, когда в Карелию придет весна 2
Сегодня 14:59
Автомобили по цене металлолома 9
Сегодня 10:20
Умер сотрудник Минздрава Карелии 7
Сегодня 10:50

Житель Карелии сдал в металлолом аккумуляторы и насосы более чем на 100 тысяч рублей

Новости. Криминал
16:47, 19 Марта 2021
фото: © IAN NICHOLSON/PA
Загрузка...

В Костомукше полицейские раскрыли серию краж с одного из предприятий города, сообщили в МВД Карелии.

Следственный отдел МВД России по Костомукше окончил расследование соединённого уголовного дела по статье "кража". Обвиняемый – 34-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.

Осенью прошлого года в полицию Костомукши поступило заявление от директора фирмы, занимающейся ремонтом автомобилей. Мужчина пояснил, что с арендованной предприятием неохраняемой промышленной площадки пропали аккумуляторные батареи, 7 насосов высокого давления, а также лом чёрного металла общей стоимостью более 106 тысяч рублей.

Директор фирмы предположил, что к серии краж может быть причастен один из его работников. По словам костомукшанина, тот в момент совершения преступления был замечен свидетелем. Следствие нашло подтверждения озвученной версии – работник компании по ремонту автомобилей с октября по ноябрь 2020 года "подворовывал" на предприятии.

Свою вину житель Костомукши признал в полном объёме и раскаялся в содеянном. Обвиняемый рассказал, что всё похищенное сдал в пункт приёма металла. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-19 17:00:41
Какой жизни вы достойны? Давидки, оффа касается.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
14.03.2021, 12:33
Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 10:20
Обществоведение
Автомобили по цене металлолома 9
Следком республики возбудил уголовное дело по мошенничеству при продаже автомобилей "Карелавтотранса", в котором фигурирует имя бывшего гендиректора Дмитрия Школина.
"Я имею право сказать: "Спокойной ночи!" 8
18.03.2021 15:50
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 4
18.03.2021 11:45
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
17.03.2021 14:10
"Выковыривание изюма из булки" 3
16.03.2021 14:40
Вся аналитика

Чтиво

18.03.2021 16:30
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Что горожане хотят видеть в III очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA": составили рейтинг идей
18.03.2021 16:20
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»