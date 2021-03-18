Житель Карелии сдал в металлолом аккумуляторы и насосы более чем на 100 тысяч рублей

В Костомукше полицейские раскрыли серию краж с одного из предприятий города, сообщили в МВД Карелии.

Следственный отдел МВД России по Костомукше окончил расследование соединённого уголовного дела по статье "кража". Обвиняемый – 34-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.

Осенью прошлого года в полицию Костомукши поступило заявление от директора фирмы, занимающейся ремонтом автомобилей. Мужчина пояснил, что с арендованной предприятием неохраняемой промышленной площадки пропали аккумуляторные батареи, 7 насосов высокого давления, а также лом чёрного металла общей стоимостью более 106 тысяч рублей.

Директор фирмы предположил, что к серии краж может быть причастен один из его работников. По словам костомукшанина, тот в момент совершения преступления был замечен свидетелем. Следствие нашло подтверждения озвученной версии – работник компании по ремонту автомобилей с октября по ноябрь 2020 года "подворовывал" на предприятии.

Свою вину житель Костомукши признал в полном объёме и раскаялся в содеянном. Обвиняемый рассказал, что всё похищенное сдал в пункт приёма металла. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.