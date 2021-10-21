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Житель Карелии съел и выпил награбленное в лесу до приезда полиции

Новости. Криминал
14:49, 21 Октября 2021
фото: © novosti-saratova.ru

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В Костомукше задержали мужчину, который силой отобрал у прохожего сумку с продуктами и алкоголем.

В Костомукше окончено расследование уголовного дела о грабеже с причинением насилия. Его фигурант - 35-летний местный житель. Полицейские задержали его с похищенным имуществом неподалёку от места происшествия, сообщили в МВД Карелии.

Установлено, потерпевший возвращался домой из магазина с покупками. В это время к нему подошёл обвиняемый и потребовал отдать пакет со спиртным и продуктами питания. На отказ тот отреагировал агрессивно, ударил мужчину по голове и выхватил сумку. С похищенным скрылся в ближайшей лесополосе, где распил спиртное. В это время на вызов приехали сотрудники полиции и задержали нападавшего.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее сообщалось, на севере Карелии продавцы магазина не смогли остановить рецидивиста.

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Комментарии

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Кир
2021-10-21 15:13:52
Голодных быть не должно. На принудительные работы с регулярной кормежкой. Бестолочи не могут управлять в мирное время. Даже с нарушениями прав человека голодных на улице быть не должно. Большевики могли, даже беспризорность ликвидировали. :)
Саныч
2021-10-21 14:58:20
Лайфхак!
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