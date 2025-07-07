Житель Карелии сел на поезд из Кеми до Санкт-Петербурга и пропал

Мужчину не могут найти уже почти месяц.

Сотрудники ОМВД по Кемскому району разыскивают местного жителя 1977 года рождения Александра Александровича Кудрявцева, местоположение которого неизвестно с 16 июня этого года.

Как рассказали в соцсети поисково-спасательного отряда «ДОБРОСПАС», 16 июня мужчина сел на поезд из Кеми до Санкт-Петербурга, но до конечной станции так и не доехал.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номеру телефону: +781458-54348 или 02 (с моб. 102).