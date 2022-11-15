Житель Карелии сел погреться в свой автомобиль и лишился прав

Суоярвский суд не внял доводам местного жителя, уверявшего, что случайно проехал пьяным на машине, сообщили на сайте инстанции.

Мировой судья Суоярвского района признал местного жителя виновным в административном нарушении — управлении транспортным средством в пьяном состоянии.

Между тем мужчина уверял, что не управлял автомобилем. Рядом с машиной он выпивал, а когда замерз, решил погреться в машине. По словам подсудимого, он ждал в машине знакомых, которые должны были довезти его до дома. Он допускал факт того, что случайно нажал педаль тормоза, и машина покатилась.

Свидетели рассказали, что мужчина немного посидел в своей машине, после чего она тронулась с места. Нарушителя задержали росгвардейцы еще до прибытия наряда ДПС.

Суд не признал доводов жителя Суоярвского района, поскольку он сам не отрицал, что завел двигатель автомобиля. В результате ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Мужчина также лишился прав на полтора года.

Постановление вступило в законную силу.