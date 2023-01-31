Житель Карелии сел за руль без прав и остался без машины

В Прионежском районе отстранен от управления автомобилем петрозаводчанин, который сел за руль, не имея водительских прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе от управления автомобилем Fiat отстранен 35-летний житель Петрозаводска, который не имел водительских прав.

В ГИБДД предупреждают, что нарушители без навыков и опыта вождения представляют серьезную опасность на дороге. При этом инспекторы ДПС ежедневно пресекают нарушения правил лицами без водительских прав. Так, с начала года 60 человек управляли транспортными средствами, не имея на это специального права.

«За данное правонарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Стоимость эвакуации и хранения автомобиля на штрафстоянке придётся оплачивать дополнительно», - сообщили в Госавтоинспекции республики.