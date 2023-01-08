Житель Карелии силой ворвался в квартиру 60-летней женщины, чтобы разобраться с ее внуком

Жителю Приладожья грозит срок в колонии за незаконное проникновение в жилище, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Питкярантского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя деревни Койриноя. Его обвинили в незаконном проникновении в жилище.



По версии следствия, в апреле прошлого года мужчина пришел к 60-летней жительнице, чтобы поговорить с ее внуком.



Пенсионерка в квартиру пускать его не захотела. Тогда злоумышленник с силой оттолкнул ее и ворвался внутрь.



«Своими действиями он нарушил конституционное право потерпевшей на неприкосновенность жилища», - говорится в пресс-релизе региональной прокуратуры.

Мужчина вину не признал. Уголовное дело направлено мировому судье. Злоумышленнику грозит до двух лет колонии.