Житель Карелии сядет в колонию на 18 лет за убийство годовалой дочери

Верховный суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве малолетнего ребенка родным отцом на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установлено в судебном заседании, житель Прионежского района с ноября 2017 года по февраль 2018 года систематически не исполнял и ненадлежащим образом исполнял родительские обязанности, проявляя жестокое обращение к своей годовалой дочери.

Он не осуществлял должный гигиенический уход за ребенком, не обращался в медицинские учреждения для лечения имевшихся у дочери заболеваний, а также избивал ее (в том числе в день убийства).

На протяжении нескольких часов 4 февраля 2018 года отец в своей квартире употреблял алкогольные напитки. Поскольку дочь своим плачем постоянно отвлекала его от распития спиртного, отец решил задушить ребенка.

Суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей и с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 18 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

Судом также удовлетворен гражданский иск матери ребенка о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.