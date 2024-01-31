Житель Карелии сколотил группу, которая похитила троих людей и вымогала у них деньги

Лидер преступной группы, организовавший похищение людей и вымогательство, предстанет перед судом.

Следователь отделения по расследованию особо важных дел Следкома Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины. Его обвиняют в организации покушения на похищение людей, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, и в вымогательстве.



Следствие установило, что в 2019 году обвиняемый с целью незаконного обогащения и дальнейшего вымогательства денег организовал похищение троих молодых парней, которым на тот момент было 24 года. Для этого он сформировал преступную группу из четырех исполнителей и двух пособников.



Участники преступной группы выследили потерпевших и стали незаконного требовать от них 500 тысяч рублей, угрожая ножом и огнестрельным оружием.



Опасаясь за жизнь и здоровье, потерпевшие передали злоумышленникам имеющиеся при себе 260 тысяч рублей и отправились вместе с ними в квартиру к организатору преступления.



Преступные действия соучастников были пресечены прибывшими на место оперативниками. Организатора преступления задержать не удалось, он скрылся от следствия. В августе прошлого года он был задержан в Москве и взят под стражу. Вину в совершенном преступлении он не признал. Остальным участникам преступления вынесли обвинительные приговоры.



По уголовному делу собраны достаточные доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.