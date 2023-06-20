Житель Карелии сломал кости своей собаке из-за беспорядка в квартире

В Сегежском районе мужчину осудили за жестокое обращение с животным.

Прокуратура Сегежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Молодой человек был признан виновным в жестоком обращении с животным.

Как было установлено, в ноябре 2022 года сегежанин в пьяном состоянии пришел к себе домой, где его ждала собака, после долгого отсутствия. В квартире он обнаружил беспорядок и решил проучить животное. Мужчина несколько раз от души пнул четвероногого друга, а затем выставил скулящую собаку в подъезд.

Утром травмированного пса обнаружили соседи. Животное доставили к ветеринару, где установлен закрытый полный перелом правой бедренной кости.

На суде мужчина признал вину, списав все на алкоголь. Тем не менее, суд назначил ему штраф — 30 тысяч рублей — а собаку, вылеченную у ветеринара, пристроили в другую семью.