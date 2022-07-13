Житель Карелии сломал кости уставшей от его пьянства жене

Сегежанин во время скандала покалечил свою супругу, обвинявшую его в пьянстве, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района из больницы поступила информация о пациентке, поступившей к врачам с переломами. Обстоятельства отправился выяснять участковый.

Как оказалось, травмы женщине нанес муж. Вечером пострадавшая в очередной раз застала его пьяным. Разгорелся скандал, во время которого сегежанин с такой силой ударил супругу по лицу, что пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали у женщины переломы челюсти и носа.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, фигурант признался в содеянном. Сегежанину грозит до трех лет лишения свободы.