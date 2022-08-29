Житель Карелии сменил четыре места работы, чтобы оставить своего ребенка без денег

Чтобы избежать выплат алиментов, житель Карелии менял места работы, сообщили в УФССП республики.

В отделении судебных приставов по Пряжинскому району на исполнении находилось производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам на содержание ребенка в размере 100 тысяч рублей, а также штрафа в виде исполнительского сбора.

Из всей суммы задолженности мужчина самостоятельно выплатил взыскателю 5 тысяч рублей. Иных мер к погашению задолженности неплательщиком предпринято не было. Чтобы избежать удержаний алиментов из заработной платы, должник за год сменил четыре места работы, где больше месяца не задерживался.

В результате приставы узнали, что у должника-алиментщика есть автомобиль в собственности, и наложили на него арест.

Чтобы не стать пешеходом, алиментщик выплатил все долги.